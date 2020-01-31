武漢肺炎全球確診人數持續攀升，使得台股金鼠年籠罩陰影，今(31)日財政部長大動作在盤前信心喊話，成功止住跌勢，台股開高震盪，盤中一度大漲170點，指數重新站回11500點大關，儘管盤中一度回到平盤附近，惟隨即回穩，終場台股收漲73.36點、報在11495.10點、成交量為1752.77億元；台股周線收黑、本周兩個交易日股台股指數下跌623點；月線也收跌502點，終結月線連4紅，元月行情在疫情攪局下，宣告破滅，下周觀盤焦點鎖定陸股開盤補跌壓力，以及疫情的發展。

武漢肺炎讓台股鼠年開紅盤出師不利、重挫696點，創下史上最大跌點，財政部長今日蘇建為有效止血，罕見大動作在盤前信心喊話，其指出台灣經濟基本面良好，投資人要對股市有信心，國安基金也隨時準備進場，成功帶動台股今日順利開高，市場也暫時鬆一口氣。

權值股今明顯腳步回穩，提供撐盤力道，股王大立光(3008)強勢開高震盪，終場收漲2%，台積電(2330)亦收漲逾1%，鴻海(2317)則因在武漢有廠區關係，今股價相對保守，終場僅小漲0.12%，蘋概三大指標漲多跌少，其餘權值股方面，華碩(2357)去年前11月電競筆電EMEA市場居冠，股價收漲0.6%，面板雙虎今也扮演反彈指標，友達(2409)大漲3.5%，群創(3481)更是拉尾盤大漲逾4.5%，IC設計龍頭股聯發科(2454)也收漲逾1%。

遊戲機Switch熱銷，銷售數字亮眼，任天堂也調高Switch銷售目標，旺宏(2337)大漲4%，原相(3227)也上漲逾2%。

武漢肺炎來勢洶洶，全球確診逾9000病例數，在疫情持續延燒下，防疫清潔、口罩以及疫苗等生醫族群今依舊獲得多頭簇擁，毛寶(1732)今再攻漲停鎖住，花仙子(1730)則收漲逾4%。

觀光股也受到武漢肺炎衝擊，旅客掀起退訂潮，寶得利(5301)、美食-KY(2723)及雅茗-KY(2726)盤中再殺跌停，六角(2732)收跌逾5%，華園(2702)亦持續重挫逾7%，整體類股指數今日續跌逾2%，一度創2009年3月中以來近11年低點。

分析師表示，武漢肺炎疫情擴大引發市場恐慌心態，使台股昨日出現史上最大的單日跌點，所幸今日在財長喊話下，成功止住跌勢，現階段美股科技大廠財報表現強勁，國際資金仍然充沛，且台股企業獲利展望優質，短期系統性風險雖震盪難免，靜待疫情高峰趨緩，仍將回到上升軌道，指數震盪拉回正為買點，建議不殺低，逢低布局，看好蘋概股，5G概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。

(時報資訊)