今年1月適逢農曆春節7天假期，房市交易天數減少，原本就是房市交易較為冷清的月份，加上年前民眾趕買年貨、大掃除，看屋、購屋腳步放緩，影響房市交易狀況，1月全台交易量較去年12月減少21%，若與去年同期相比則量縮約一成。

根據永慶房產集團研展中心統計：與去年1月同期相比，台北、新竹縣市與台南正成長，分別量增2%、10%與與7%，表現相對亮眼，其餘四都則量縮，新北減少11%，桃園量縮19%，台中與高雄分別減少12%與20%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年新年假期都落在1月，而去年則落在2月，因此去年1月為完整的月份，以房市交易來看，工作日減少勢必會影響房市量能，因此，1月交易量年減一成實屬必然，若以同樣31天來換算，今年1月房市買氣不減，顯示目前在總統大選底定後，且沒有新的房市政策影響之下，房市回歸市場供需機制，預期年後民眾春節節慶假期慢慢收心，回歸日常生活節奏，這波遞延、觀望的買氣或許可逐漸回籠。

不過，謝志傑說明，近期台商回流、轉單等利多新聞發酵，部分屋主樂觀看待未來房市，售屋態度轉趨強硬，讓買賣雙方價格認知差距拉大，而市場仍以自住為主力，價格彈性小，買方追價動能低，交易量縮的狀況就會出現。謝志傑補充，觀察近期看屋量仍穩定，顯示民眾購屋意願不減，價格仍是成交關鍵，只要買賣雙方價格產生共識，房市交易擴量機會增。

謝志傑說明，中美貿易爭端未解，加上近期武漢疫情爆發，全世界都在關注，各國股、匯市都出現跳水，這一波疫情蔓延全球，經濟、金融市場也無可倖免，不確定性增加，短時間內房市恐受衝擊，建議有意售屋的屋主儘早展開汰弱留強的資產安排，讓現金落袋為安。

(時報資訊)