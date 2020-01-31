蔡英文總統、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、前台北縣長周錫瑋等今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮，針對武漢肺炎衝擊觀光產業，林佳龍表示，盼能利用危機化為觀光業轉型的轉機，促進政府未來對觀光業的投資。

林佳龍表示，交通部已和業者開座談會，初步草擬紓困和振興的方案，政府短期內要協助旅行業、相關的觀光業者度過難關，包括業者因減少出團、接團帶來的損失，政府能做些彌補，另紓困、融資等都會展開。

另外，政府將部分編列預算，做為推動觀光基礎建設，並提升服務品質，改善觀光旅遊業的設施、人力的培訓等。

林佳龍表示，第一時間協助觀光業者度過困難，蔡英文總統也指示行政院推出特別條例及預算，盼藉由此次防疫工作，建立觀光業對災害處理的機制，盼利用防疫對觀光業的衝擊，進行觀光業的體質轉換，輔導觀光業者轉型升級。

(中時 )