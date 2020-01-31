陸2包機將從泰與大馬接回武漢人 14:362020/01/31 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廈門航空客機的資料照。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸將派兩架廈門航空班機，從泰國曼谷和馬來西亞亞庇（Kota Kinabalu）接回武漢人。 (中時電子報) #武漢 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #包機 #湖北 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎增至80死 確診人數2744例 08:302020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 09:272020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎防疫 世衛秘書長赴陸急尋對策 10:052020/01/27 國際 2020武漢風暴》首位大陸高官死於武漢肺炎 10:352020/01/27 兩岸 武漢青年錄影冒險求救 痛罵政府：Ｘ的！ 11:312020/01/27 兩岸 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 國際熱門新聞 王室大戰！威廉凱特無所不比 - 國際 陸將包機接海外湖北 特別是武漢人回家 - 國際 感動！土耳其救難隊貼中華民國國旗 中文感謝台灣朋友 - 國際 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 氣炸了！川普罵他差點挑起第六次世界大戰 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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