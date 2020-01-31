什麼？原來植物界也有那麼多「鼠」！2020迎來生肖鼠年，雖然「鼠」容易讓我們聯想到狡詐靈機卻又膽小畏縮的形象，但在大自然中，卻有許多美麗的植物，被人們以「鼠」字命名，「桂葉黃梅」像可愛的「米老鼠樹」、像老鼠的小尾巴的「鼠尾草」、鼠麴草是傳統美食草仔粿重要原料呢！

2020迎來生肖鼠年（絨鼠）。（台北市立動物園提供）

說到「鼠」字輩的植物，大家最常聽過的應該是唇形科下的最大屬──「鼠尾草屬」，鼠尾草屬的植物約有1000多種，廣佈在熱帶及溫帶地區，並以亞洲為最主要的分布區域。鼠尾草屬植物的植株高度大約介於30到120公分間，脣形構造的花冠為主要辨識重點。

在台灣，鼠尾草屬植物已知有9種及2個變種，其中有6種為台灣特有種，台灣原生的鼠尾草屬植物花色以白、淡藍色到粉紅為主，而台灣特有種之一的黃花鼠尾草是唯一黃色系，顯得特別珍貴。

鼠尾草花色豐富常用於大面積花草景觀營造（李俊緯攝）。（台北市立動物園提供）

花形多樣的鼠尾草屬植物，也常會在盆栽景觀設計中見到，尤其農曆春節時分台灣各處都能看到一串串紅、粉萼鼠尾草組成的花海景觀。「鼠尾草」這個名字的由來，有人說是源於拉丁語Salvia，與Save（救命）語音語義相近，有救命、治療、健康等涵意，因為某些種類的鼠尾草可以入藥、食用，在古代是運用於治療的重要草藥；但也有人說，鼠尾草的花序就像老鼠的小尾巴才因而得名。

鼠刺白色花序是數種小灰蝶的食草（李俊緯攝）。（台北市立動物園提供）

「鼠刺」為常綠灌木到小型喬木，植株最高可達３公尺，其最大特色在於葉片外緣有明顯的粗鋸齒狀尖刺，能保護自己不被草食動物採食，而鼠刺的果實時常宿存著萼片、瓣片、雄蕊花絲和柱頭等部位，看起來就像是老鼠的鼻頭部。貌似老鼠鼻頭部形狀的果實加上刺刺的葉緣，這就是被命名為鼠刺的緣由。

葉緣有多枚明顯粗鋸齒狀尖刺是鼠刺的一大特徵（李俊緯攝）。（台北市立動物園提供）

「鼠尾栗」也是因為外觀與老鼠尾巴相似而得名，人類利用鼠尾栗的歷史可追朔到19世紀末，澳洲原住民會採集耐旱極佳的鼠尾栗莖葉，提供動物芻料及造紙使用。

桔梗科的「普剌特草」是英文名Pratia音譯而來，這種植物還有一個奇特的別稱──老鼠拖秤錘，這個有趣的別名是來自普特剌草的葉片與果實外觀，圓卵心形葉片與熟成碩大的紫紅色果實，是不是真的很像小老鼠拖著一個秤錘呢？

鼠麴草是傳統美食草仔粿重要原料（李俊緯攝）。（台北市立動物園提供）

最後壓軸登場的是外國人眼中的「鼠」輩植物──「桂葉黃梅」，人稱米老鼠樹（Mickey Mouse Plant），擁有這麼可愛的別稱歸功於開花授粉後，萼片會變成艷紅色並且宿存在樹上，搭配渾圓的黑色果實，整體看起來像極了紅臉黑鼻子的米老鼠，若是親眼看過桂葉黃梅的人，一定不會忘記米老鼠樹這個可愛的別稱。

介紹了這麼多「鼠」輩植物，是不是讓您對可愛的鼠鼠們也改觀了呢，大家在閒暇之餘可以到戶外走走，也有機會看到生長在台灣的「鼠」輩植物，一起體會大自然的趣味與奧妙吧。

銀花萬簇迎金鼠，鼠輩植物來報喜！（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)