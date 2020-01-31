紙口罩1盒賣800元 公平會：涉共同調漲最高處5千萬 14:402020/01/31 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 公平會強調，口罩為防疫期間重要民生物資，個人或業者倘有利用口罩需求遽增之際，藉機哄抬價格賺取災難財，「絕對嚴格執法」。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對有媒體報導新竹市一家藥局1盒100入紙口罩售價800元，公平會派人赴該業者營業場所查察，對其進貨狀況及價格訂定詳加調查，並強調，如業者之間確有合意或共同調漲價格情事，將依公平交易法予以嚴懲，最高可處5000萬元罰鍰。 公平會強調，口罩為防疫期間重要民生物資，攸關防疫成效與國民健康甚鉅，全民均有共識，個人或業者倘有利用口罩需求遽增之際，藉機哄抬價格賺取災難財，「絕對嚴格執法」，再次提醒及呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。 (中時 ) #業者 #公平會 #價格 #口罩 #防疫 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 日本出現第一個武漢肺炎本土病例 19:152020/01/28 國際 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 生活熱門新聞 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 直播》無社區感染 指揮中心：不建議學生上學戴口罩 - 生活 好市多爆排隊潮 300人搶號碼牌買口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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