針對有媒體報導新竹市一家藥局1盒100入紙口罩售價800元，公平會派人赴該業者營業場所查察，對其進貨狀況及價格訂定詳加調查，並強調，如業者之間確有合意或共同調漲價格情事，將依公平交易法予以嚴懲，最高可處5000萬元罰鍰。

公平會強調，口罩為防疫期間重要民生物資，攸關防疫成效與國民健康甚鉅，全民均有共識，個人或業者倘有利用口罩需求遽增之際，藉機哄抬價格賺取災難財，「絕對嚴格執法」，再次提醒及呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

(中時 )