劉姓主嫌為首的私菸集團，將捲菸及包材藏在停車場貨櫃內。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

劉姓主嫌為首的私菸集團，將捲菸及包材藏在停車場貨櫃內。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

專案小組在貨櫃屋內查獲菸盒半成品。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

專案小組查獲56萬支散裝捲菸、近3萬支成品私菸。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

私菸集團藏身台中南區社區大樓產製包裝私菸。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

海巡署31日宣布偵破私菸案，專案小組兵分多路，先在中投公路1處停車場貨櫃屋內查獲大批私菸半成品，循線前往社區大樓查獲56萬支散裝捲菸、近3萬支成品私菸，市值300萬元，並逮捕台籍劉姓女嫌及3名印尼籍逃逸移工，全案依菸酒管理法送辦，最高可處1000萬元。

海巡署台中查緝隊會同雲林及台南查緝隊、台中市及台東縣政府菸酒管理科、刑事局電信偵查大隊第二隊、台中市政府警察局第五分局、台中港務警察總隊等單位組成專案小組。去年平安夜持搜索票至台中市多處住宅，查獲大量散裝捲菸、成品私菸及包材、封膜等。

專案小組跟監發現，私菸集團透過黑市管道，從海外走私劣質菸草，並吸收逃逸移工製作捲菸，藏身台中南區社區大樓內產製包裝私菸，還將製造私菸所生廢料，再次加工，並填充混入製成私菸，藉此牟取暴利。

台中查緝隊表示，該集團將私菸半成品及包材，存放在中投公路月租停車場內的貨櫃，利用門禁管制躲避偵查；專案小組查出主嫌66歲劉婦曾在多年前涉私菸案，坦承重操舊業半年，私菸流入檳榔攤及工地小蜜蜂飲料車。

(中時 )