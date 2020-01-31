武漢肺炎疫情蔓延，許多藝人原預計舉行大型演唱會接連被迫延期或取消，周杰倫（周董）迎接出道20週年全新「嘉年華」世界巡迴演唱會，原預計在香港迪士尼樂園舉行6場，去年因反送中事件宣佈延期，如今因武漢肺炎疫情，主辦單位31日於臉書宣佈，暫訂順延至今年11月舉行。

位於上海的梅賽德斯—奔馳文化中心，近期包括蔡依林2月21、22日「Ugly Beauty」演唱會，梁靜茹2月14、15日「202020當我們談論愛情」演唱會，楊丞琳2月29日「青春住了誰」演唱會，皆陸續公告宣佈延期。張韶涵原預計2月29日在北京凱迪拉克中心舉行「寓言」巡迴演唱會，日前也宣佈延期。

劉德華「My Love」演唱會香港站，原預計2月15至18日、20至23日及25至28日在香港紅勘體育館舉行12場，日前因武漢肺炎宣佈延期。

而周杰倫「嘉年華」演唱會原預計去年12月6至8日、13至15日在香港迪士尼舉行6場，主辦單位「寶輝娛樂有限公司」31日於臉書宣佈，由於目前疫情發展存在不確定性，為保障公眾安全，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019香港站」，暫定順延至今年11月舉行，現正與所有相關單位﹑場地及政府部門協調各項細節安排，將於今年5月底作進一步公布，屆時已購票者，可因應個人情況，再決定到場觀賞或申請退票。而公告上亦有列出「不退票的觀眾」及「需要即時退票的觀眾」相關安排。

(中時 )