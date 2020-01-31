大陸武漢肺炎逐漸蔓延全球，亞洲各國已出現許多起確診病例，據韓國媒體報導，已確定新增4例感染新型冠狀病毒確診病例，累計報告確診病例11例。

據大陸官媒《人民日報》引述韓國官媒《韓聯社》消息稱，「韓國新確診4例新型冠狀病毒感染肺炎患者，患者總數達11名」。

(中時電子報)