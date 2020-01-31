蔡英文總統、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、前台北縣長周錫瑋等今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮，柯文哲表示，營運中的轉乘車站數增加至18個，透過便利的轉乘系統，提供市民優質生活環境。

柯文哲在致詞時表示，感謝新北市沿線居民這些年來對施工造成不便的包容與體諒。環狀線第一階段通車後，串連7條大台北捷運線，更堪稱是捷運興建史首創，四通八達的綿密路網將大幅提昇路網運輸服務效益。

柯文哲也提到，台北捷運路網新增為6條主要路線，以顏色區分，營運中的轉乘車站數增加至18個，透過便利的轉乘系統，可至全路網131個車站的任一車站，有效分散目前特定路線在尖峰時間的擁擠人潮，完善的交通與跨區建設將促進雙北兩市整體發展，並提供市民優質生活環境。

柯文哲強調，台北都會區捷運路網在台北市中心區以格狀路網連接重要幹道，再往外沿重要廊帶以輻射狀路線向外擴展，而環狀線之規劃構想是以環型路線串連台北都會區輻射捷運路線，透過交會轉乘達到便捷運輸的目的，以建構大台北都會區之完整捷運路網。

首都環狀線是北市府現階段積極推動的捷運建設，行政院已通過北環及南環段計畫，可串連今天通車的環狀線第一階段及規畫中的東環段，完工後將形成49.2公里的完整首都環型路網。

柯文哲表示，全環路線42座車站將橫跨雙北市14個行政區，其中有14座車站可直接與捷運、輕軌、台鐵及高鐵交會轉乘，串連16條輻射軌道路線，可減少須至市中心區轉乘之旅運次數，減輕市中心交會站的擁擠狀況，藉由快速便捷之轉乘達到更省時更省錢之目的，永續宜居的台北生活圈指日可待。

(中時 )