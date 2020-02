為什麼羅氏藥廠願意花19億美元,買下只有醫療數據的4年公司Flatiron?因為醫療大數據是油礦!但是油礦要變現,還是需要整合應用統計、AI與機器學習。

2019年12月底,鴻海創辦人郭台銘出席「新醫療百年工程」論壇時表示,最近他走了一趟美國西部,從舊金山、聖荷西再一路到洛杉磯,短短3天看了10、20家公司,深刻地感受到現在美國科技產業從網路創新走向大健康醫療產業的研發與布局。

他認為,預防醫學與精準醫療的研究與精進,有賴數據科學─醫療大數據(data science)、生物統計(biostatistics)、生物資訊(bioinformatics)3大面向;所以,將來醫療大數據、AI(人工智慧)與IoT(物聯網)的結合發展將是一個關鍵趨勢,而台灣有其利基。

醫療大數據如何發展、如何結合人工智慧以及透過IoT來無遠弗屆地應用?郭台銘的論壇邀請美國前總統歐巴馬精準醫療研究重要推手、美國范德堡大學癌症中心主席石瑜(Yu Shyr)與會,與大家分享如何進一步發展醫療大數據的商機。

羅氏斥資併購醫療數據公司

石瑜一開頭就問,為何羅氏大藥廠願意花19億美元,買下什麼都沒有而只有醫療數據的4年公司Flatiron?那是因為醫療大數據是「油礦」!但是油礦要變現,還要整合應用統計、人工智慧以及機器學習。他指出,美國看到英國政府與阿斯特捷利康、葛蘭素史克、嬌生集團等4大藥廠共同投資兩億英鎊進行「50萬人基因定序計畫」。在這個計畫下將招募50萬名40歲以上自願者,收集基因、人口統計、環境和生活形態變數的研究,以期實現精準治療並降低副作用,同時推廣預防醫學來提升整體的健康。這個有史以來最大的基因計畫,預計於2021年夏天完成。

美國為了急起直追這個大趨勢,決定由政府立法來推動。2016年12月13日歐巴馬總統趕在下台前簽署了《21世紀醫療法案》(21st Century Cure Act),而其中最重要之一就是精準醫療「The Precision Medicine Initiative Cohort Program」,後來改名為「ALL of Us」。這個法案由政府相關機構執行,同時也提撥7100萬美元給范德堡大學。「ALL of Us」計畫在精準醫療為優先目標的架構下,蒐集自願參加者的唾液、尿液和血液等作為研究的參考。值得一提的是,美國聯邦快遞(FedEx)還特別設計特殊顏色標籤的信封方便遞送樣本。美國政府同時也選了哈佛、麻省理工學院和華盛頓大學來進行下一階段的基因定序工作。石瑜說,范德堡大學啟動參加ALL of Us計畫後,令人意外的是,在50星期內就有30萬7000人參與,女性占將近6成;同時有23萬9000人完成第1階段的計畫,現在數據庫有15萬3000份的電子病歷和24萬4000份的生物樣本包括唾液、尿液和血液等。...【更多精彩內容,請見《財訊雙週刊》】

