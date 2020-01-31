新埔迎天穿千人花燈慶元宵，金鼠搶親主題花燈。（羅浚濱攝）

新埔迎天穿千人花燈慶元宵，街道上有3400顆學生彩繪燈籠。（羅浚濱攝）

新竹縣「新埔花燈迎天穿系列活動」31日展開，除金鼠搶親主題花燈和街道上3400顆學生彩繪燈籠，更推出皮皮獅創意花燈和4米高的巨型皮皮獅地景藝術，縣長楊文科歡迎民眾2月8日來新埔鎮參與迎天穿踩街盛事，感受竹縣文化魅力。

為因應武漢肺炎疫情，縣長楊文科指示活動工作人員全程配戴口罩外，將會在活動交通接駁車、服務台及救護站等處提供酒精乾洗手，讓民眾加強清潔消毒，也請民眾參與活動時配戴口罩。

新埔鎮長林保祿表示，2月7日鎮公所舉辦前夜季千人油笐火夜遊活動，前夜祭音樂晚會邀請鋼琴家卓甫見與小提琴家麥韻篁蒞臨新埔演出，獻給大家一個不一樣的夜晚。

2月8日晚上踩街有新竹縣築夢舞集、發條娃娃表演藝術團隊、飛藝舞團、社區花燈隊伍及六福村哈比哈妮等50個隊伍共襄盛舉。

交旅處表示，今年迎天穿好禮活動有，推巨燈體驗邊玩邊參與活動，英雄裝扮兌換LED酷炫手環，完成五色尋石記兌換皮皮獅周邊商品，踩街活動現場拍照打卡兌換客家特色好禮。

另外，民眾2月6到8日入住新竹縣合法旅宿業享有住宿優惠，民眾可持業者發放住宿證明券在新埔花燈迎天穿活動及2月9日北埔油笐火活動至會場服務台憑券兌換好禮。

(中時 )