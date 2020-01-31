交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處積極加強防疫作為。（北觀處提供／葉書宏新北傳真）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處積極加強防疫作為。（北觀處提供／葉書宏新北傳真）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處積極加強防疫作為。（北觀處提供／葉書宏新北傳真）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處積極加強防疫作為。（北觀處提供／葉書宏新北傳真）

因應武漢肺炎疫情，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）積極加強防疫作為，轄下觀音山、三芝、白沙灣、金山、野柳、中角灣及和平島等7個遊客中心，皆提供酒精、洗手乳及口罩並定時清潔消毒。第一線服務人員提供導覽及服務亦配戴口罩，並提醒遊客勤洗手，為國內外旅客提供更安全的旅遊服務。

北海岸野柳地質公園為國內外遊客必訪的旅遊景點，每年遊客量超過250萬人次，春節連假期間雖受武漢肺炎影響入園遊客減少2至3成，惟仍難擋女王頭魅力，園區內來自各國遊客及本國籍旅客均主動配戴口罩自我防疫，即便在與女王頭合照時，口罩依然不離口，拍下令人難忘也難得一見的景點照片。

北觀處表示，觀光防疫將會是今年度旅遊安全週的重點工作，北觀處各第一線人員帶頭做起防疫工作，各遊客中心也落實各項防疫措施，提供遊客安全旅遊環境，貼心服務不打折，讓各位遊客到北海岸安心享受無敵山海美景，體驗「安心遊‧平安歸」的旅遊安全環境。

(中時 )