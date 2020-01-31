台北捷運公司2020年2月1日起取消電子票證8折優惠，並改以「搭越多回饋越多」的忠誠度方案取代，一卡通公司因應忠誠方案的實施，為爭取民眾的青睞提高使用率，特別祭出搭北捷的加碼優惠方案。自109年2月1日起至2020年4月30日止，攜手9家銀行一起加碼，持已登錄之指定銀行一卡通聯名卡使用一卡通功能搭乘台北捷運再加碼回饋LINE Pay Money 2%儲值金，與原一卡通加碼之2%，合計可享4%儲值金回饋，再搭上指定信用卡既有回饋，最高可享6%回饋。

一卡通公司表示，搭乘台北捷運享LINE Pay Money 2%儲值金回饋活動所有一卡通票卡均可參加，回饋無上限，另參加加碼的銀行有中國信託、聯邦銀行(簽帳金融卡不參加)、第一銀行、永豐商銀、台北富邦、玉山銀行、兆豐商銀、合作金庫、台灣企銀等9家，只要持上述指定銀行之一卡通聯名卡登錄後搭乘北捷，即可享LINE Pay Money 4%儲值金回饋。民眾須於搭乘當月完成登錄一卡通卡號及LINE Pay Money帳號(原LINE Pay 一卡通帳號)等個人資料始符合回饋資格，儲值金將於搭乘完成次月底前回饋。

舉例來說，如民眾於2020年2月29日前登錄指定銀行一卡通聯名卡，該卡於2020年2月間搭乘北捷累計50次，合計金額為1,000元，除可收到臺北捷運公司忠誠回饋的25%現金250元外，另可於2020年3月底前收到一卡通公司及銀行加碼回饋的2月搭乘1,000元x(2%+2%)=40元LINE Pay Money儲值金回饋，依此類推。此外，如果民眾持的是中國信託LINE Pay聯名卡，還有原既有的交通LINE POINTS 1%點數回饋，合計回饋達5%，另富邦銀行的momo卡或J卡也有交通2%回饋，合計最高可達6%，精打細算的小資通勤族可別錯過利上加利的多重優惠。

(中時電子報)