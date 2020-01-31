為因應武漢疫情升高，中央疫情指揮中心於31與地方政府民政衛政體系防疫應變協調視訊會議，聽取各地方縣市政府防疫工作情況，及中央可協助事項，台東縣長饒慶鈴與行政院副院長陳其邁視訊時，特別提出台東縣口罩嚴重缺乏，以及台東縣兩離島若發生疑似病例後送問題。

這次的的視訊會議由陳其邁擔任主席，台東縣由台東縣長饒慶鈴、民政處長顏志光及衛生局長黃明恩出席，會議並由中央疫情指揮中心報告本國疫情現況及因應作為及請地方協助事項，會議中各縣市長或衛生局長提出地方需求，希望中央能夠給予解決或協助。

饒慶鈴則特別向陳其邁及衛福部長陳時中等提出台東縣防疫人員口罩缺乏，及台東縣轄蘭嶼及綠島2離島如遇疑似個案後送問題並感謝中央協助。

陳其邁也要求疫情指揮中心應明確訂定後續地方評估口罩需求對象如第一線醫療人員、民政體系協助中港澳返國居家自主管理等，讓各縣市衛生局可遵循並有一至口徑讓民眾及其他機關了解。

(中時 )