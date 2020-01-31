寒流低溫來襲，嚴防慢病發病。醫師提醒，平日有規律就醫服藥的慢病民眾，記得要定期回診，避免因太恐懼肺炎疫情而自行決定不回門診追蹤；另外身體不舒服也要就醫，別讓小病拖延成大病，民眾只要按照中央疫情指揮中心建議量體溫、佩戴口罩到醫院，不需太過擔憂。

光田綜合醫院急診醫學部醫師周盈辰指出，年節期間曾有民眾帶發燒的孩子就醫，指稱孩子日前已經被他院診斷為B型流感，起初家長無意願服藥，不料孩子病況未改善，一日起床雙腳疼痛到無法下床步行，急忙抱著孩子掛急診，確診是B型流感引起的肌肉發炎，幸好經過兒科治療後病況穩定，小朋友已逐漸康復。

周盈辰叮嚀，寒流低溫，民眾務必注意保暖，氣溫波動是心血管疾病的好發時節，年節團聚的大魚大肉飲食則是高血糖、慢性腎病患者疾病好發的時間。

周盈辰提醒，有領慢性疾病處方箋的民眾，務必遵循醫囑服藥，該回門診追蹤就要回門診追蹤，如果身體不適也要就醫，不要拖延，慢性疾病發病時之死亡風險很嚴重，死亡率可能比肺炎疫情更可怕，呼籲民眾不要輕忽。

光田綜合醫院職業醫學暨神經內科醫師施旭姿指出，如病人有明顯動脈粥狀硬化或有心房纖維顫動須服用抗凝血劑者，若未定時服藥又碰上天氣冷，很可能誘發梗塞性腦中風。

癲癇患者也須定時服藥，若未服藥引發癲癇重積又未即時就醫，很可能對中樞神經造成不可逆的傷害或導致心肺衰竭；糖尿病患者若未定時服藥妥善控制血糖則可能面臨高血糖高滲透壓非酮酸性昏迷(HHNK)，死亡風險高。

(中時 )