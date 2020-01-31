台灣「網球一姐」謝淑薇尋求生涯第4座大滿貫、也是個人首座硬地大滿貫金盃，今與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）於澳網女雙決賽卯上匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），可惜台捷配沒有打出水準，以2比6、1比6屈居亞軍，也讓謝淑薇過去在大滿貫女雙決賽3戰全勝、勝率百分百的優良傳統破功。

謝淑薇曾在2013溫布頓、2014法網攜手大陸彭帥贏得后冠，去年溫網再度奪冠，搭檔則換成現任的史崔可娃，但在草地、紅土3奪大滿貫冠軍，小薇仍少了硬地大滿貫（美網、澳網）金盃，這次一舉殺入澳網決賽，可惜還是無法攻克硬地。

芭波絲與茉蘭登諾維琪是前年澳網女雙冠軍，首局就率先破發。台捷配於第4局破發討回，可惜下1局史崔可娃發球，謝淑薇不幸截擊掛網，旋遭回破，以2比3落後。

第6局芭波絲發球，謝淑薇強力抽球得分逼出2個破發點，可惜接發直線致勝球被對手挑戰成功，改判出界，再遭扣殺。二度丟士後台捷配再逼出破發點，則被茉蘭登諾維琪網前反拍化解，隨後芭波絲以連兩記強勢發球驚險保發。台捷配下局又遭破發，讓對手以6比2拔得頭籌。第2盤兩人只守住第1個發球局，連失5局屈居亞軍。

(中時 )