武漢肺炎疫情延燒，投資市場擔憂2003年SARS重現，使全球股市自高檔回落。先鋒投顧認為，投資人雖應審慎、但不須過度擔憂。債券在過去SARS期間表現相對穩健，建議投資人可將資產分配至債券相關基金，較積極的投資人則可拉回逢低布局股票型基金。

武漢肺炎疫情來勢洶洶，截至29日止，全球已確診病例超過7800例，各國政府審慎防疫、盼避免病情持續擴散，部分投資人擔憂重蹈2003年SARS情況，可能拖累目前正在復甦的全球經濟，使近期股票市場從高檔回落。

先鋒投顧指出，投資人對此雖應審慎，但不需過度擔憂。實際觀察2003年SARS期間各類資產表現，無論是股票或債券表現均為正報酬，雖然全球股市在疫情期間均有回調，下跌幅度介於7.3～14.6％之間，但在後續疫情被控制後均有回升。

此外，債券在SARS期間表現相對穩健，全期間報酬均為正，幅度介於10.1～26.6％間。且最大跌幅較股市低，僅全球投資債、全球政府債期間呈現小幅負報酬狀況，最大分別下跌0.3％、1.7％，但後續皆收復失地。

先鋒投顧認為，武漢肺炎疫情上須持續追蹤，但當前全球醫療體系與技術已較2003年進步，且目前各國政府與世界衛生組織皆積極實施防疫作為，應能減少病情擴散，此舉應能降低投資市場擔憂。

加上過往歷史經驗，市場在SARS期間雖有波動，但在疫情逐漸控制及除疫後皆有不錯表現，建議不喜市場波動的投資人，當前可將資產分配至債券相關的基金，這類型資產在SARS期間的波動較低，且後續也有不錯的報酬表現。

至於較積極的投資人，先鋒投顧則建議可趁市場拉回時，逢低布局股票型基金，主因今年全球央行的寬鬆政策與中美簽署貿易協議，均有利全球景氣持續復甦。

(時報資訊)