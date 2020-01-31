應華精密(5392)布局車用及電動車零組件、工業電腦零組件，斥資新台幣約1.7億元購買台灣銅鑼工廠，預計今年上半年可以投產貢獻營收，隨著電子煞車等ADAS(行車輔助系統)等產品滲透率提升，應華精密預估，今年車用產品佔營收比重可望超過50%。

為因應電動車世代及後續機器人AI世代，應華精密持續進行大規模調整及投資，於2019年下半年接連完成捷邦國際合併案、日本 Sol-plus株式會社收購案、日本Living Robot投資案，朝向日系電動車方向發展，並結合日本第一化成之資源，擴大日系汽車及電動車零組件之佔有率。

應華已於今年初於台灣銅鑼工業區完成新廠購置計畫，應華表示，新購買的銅鑼工廠占地約1700坪，主建物是現成的，年後將進行內部隔間及電力重新規劃工程，預計上半年可以投產，開始貢獻營收，後續新廠也將朝向汽車及電動車零組件、工業電腦零組件發展。

目前應華精密旗下全資持有應華工業，捷邦國際，承光五金、日本第一化成及日本Sol-plus，其中日本第一化成原本是日本精密塑膠零組件廠，在應華精密購併後，第一化成已全力朝向車用領域發展，由於日本主要Tier1車用零組件公司均為第一化成客戶，產品遍及日系三大品牌車廠，第一化成主要營收多為汽車零組件貢獻，隨著主動安全配備之重視，EPB電子煞車模組逐漸列為車輛之標準配備，目前整體汽車安裝普及率還不達50%，市場成長規模仍大，第一化成已完成新一代EPB模組認證，且因應客戶要求擴充產能，預計於2019年底完成EPB產能擴充，並於2020年量產出貨，而與日本車用零部件公司共同開發之電動車專用電壓穩壓模組也在開發測試中。

2019年第一化成營收約160億日幣，隨著EPB模組出貨放量，第一化成2020年營收可望達170億日幣到175億日幣。

隨著公司擴張計劃之進行，應華已逐漸由單一區域單一工廠之角度擴張為多區域多工廠之方式，台灣、日本、越南、泰國及馬來西亞等工廠規模已超過原有中國工廠，提供客戶更多區域選擇之機會，並彈性因應客戶之需求，且透過金屬製造技術結合塑膠生產技術，由3C產業跨入日系電動車零組件產業，提供客戶產品服務。

(時報資訊)