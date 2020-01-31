動物醫院治療（動保處提供／戴上容新北傳真）

黑鸛體態虛弱至動物醫院檢傷（動保處提供／戴上容新北傳真）

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，金山區中角國小旁有一隻受傷鳥隻需要救援，動保處立即派員救助，並尋獲2級保育類黑鸛，送往國立台灣大學動物醫院，經檢查黑鸛右腳呈現開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良，綜合評估下來決定進行人道處理，以減少病痛。

黑鸛又名黑老鸛、烏鸛、鍋鸛、撈魚鸛，為大型涉禽，同時也是遷徙候鳥，分布於歐洲各地，冬季會飛往南方渡冬，可達非洲中部、印度、中國等，黑鸛敏捷、機警，棲息於河湖沿岸、沼澤地區，築巢於峭壁或濕地高樹上，在台灣被列為珍貴稀有的二級保育類野生動物。

據了解，金山區民眾通報一隻虛弱鳥類在水池邊，動保員隨即派員前往，尋獲保育類黑鸛，現場判斷體態虛弱，右腳底呈現腫脹，無法正常著地，帶至台大動物醫院醫療。

院方報告指出，黑鸛營養極度不良，肌肉量低，右腳開放性骨折，骨頭外露及周邊肌肉組織壞死，左腳因長期單肢負重導致，有足底炎，有嚴重的全身性感染；專業評估表示，雙腳健全對大型涉禽來說是很重要的，只剩單腳會影響其休息、覓食甚至排便，於是決定進行人道處理，以減少病痛。

動保處表示，新北市境內生態豐富，民眾的生活空間和野生動物棲息環境重疊性高，民眾若發現受傷或需要救援動物，可致電動保處，局處二十四小時不打烊，除了解決民眾疑難雜症，也負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同為動物福利盡一份心力，展現新北市友善動物城市新氣象。

(中時 )