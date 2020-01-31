剛過完春節，緊接著就是二月西洋情人節。計畫好與另一半要到哪過節呢？位在台北松菸的eslite hotel誠品行旅2/14-2/16西洋情人節晚間時段於旗下2家餐廳分別推出情人節限定饗宴，有以無花果入菜的「無花果與水牛起司佐榛果蜂蜜」、採日式手法微炙的「炙燒醋漬鮪魚」、「炭烤肋眼牛排」、「牛肝菌卡布奇諾濃湯」等料理。
「大海、天空、海洋被重新鑄造，猶如一桶黃金，正如你在我夢裡的樣子，猶如一朵玫瑰，綻放在我內心最深處。」著名愛爾蘭詩人葉慈用玫瑰詮釋出愛情最美的樣子，用花朵歌頌真愛的純潔與珍貴。
eslite hotel誠品行旅2/14-2/16西洋情人節晚間時段將於In Between之間餐廳及The Chapter Café分別推出情人節限定饗宴，伴隨窗外101都會夜景與松菸綠地的絕美景致，享受微醺在人文秘境裡的美好片刻；除此之外2/14當晚於In Between之間餐廳前來用餐的愛侶們，將可獲贈浪漫花束一只，每束皆由飯店首席花藝師親自設計打造，為情人夜晚增添獨一無二的美麗回憶。
位於二樓的In Between之間義法料理餐廳特別規劃「摯愛情人套餐」，除可享用以屏東鮮採直送的無花果入菜的「無花果與水牛起司佐榛果蜂蜜」、採日式手法微炙的「炙燒醋漬鮪魚」、飽富鮮美海味的「龍蝦濃湯」、帶有輕甜口感與夢幻色澤的「粉紅甜菜根燉飯」以及為味覺帶來迷人火花的「杏仁櫻桃焦糖茶慕斯與開心果蛋糕」。
主廚呈獻極品主菜二選一，包含受肉食饕客推崇的的經典之作「炭烤肋眼牛排│珠寶盒│蘆筍│燉菜」或肉質細緻彈嫩的「香煎鱈魚│菊芋│青花筍│奶油芥茉籽醬汁」，以精緻佳餚陪伴旅人共度浪漫夜晚。
位於一樓無國界料理餐廳The Chapter Café則於情人佳節帶來「珍愛雙人饗宴」，一系列精彩菜色包含獨具主廚創意巧思的「阿拉斯加蟹肉│紫蘇梅│玉米脆餅」、「義式炒磨菇鮮蝦」、「牛肝菌卡布奇諾濃湯」及餐後甜點「白巧克力優格慕斯莓果茶蛋糕」。
主餐方面推出華麗雙人海陸美饌，令人垂涎回味並帶有百里香芬芳的「美國菲力牛排│蘆筍│百里香醬」以及採法式手法優雅呈現的「時令綜合海鮮│番茄奶油醬」，為情侶旅人傳遞濃厚深刻的幸福感，留下恆久難忘的美好記憶。
(中時電子報)
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