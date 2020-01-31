防範武漢肺炎，2020年台北國際書展將延期舉辦，而為滿足讀者期待已久的折扣季，電子書品牌樂天Kobo，依舊舉辦開春線上書展，將於2月4日開跑，全站超過600萬本的中、外文電子書、雜誌，皆享65折優惠。另外，電子書閱讀器也祭出優惠價，旗艦機Kobo Forma指定通路最高現折1600元，再加碼送2000元購書金。讓每一位愛閱讀的讀者，都在新年之際送給自己一份禮物，從書中找到人生新方向，迎接新的挑戰！

樂天Kobo營運部長周立涵表示，樂天Kobo在台灣推廣電子書邁入第四年，為帶動愛書的民眾對電子書閱讀器有更多的認識，不斷透過推廣閱讀載具的優點，像是降低藍光造成的視覺疲勞、方便攜帶隨時隨地閱讀等，藉以達到推廣電子書的目的，而數位閱讀的方便性、即時性，更讓一般民眾更有感！

而在Kobo推出「2020開春書展」之際，樂天Kobo特別為讀者整理線上攻略，除了推薦你書籍怎麼挑，還告訴你怎麼買最划算！

開春書展攻略一：漫畫一次收齊 線上動漫展單本79折起

你是不是也有收藏漫畫的衝動？快趁Kobo線上動漫展一次收集。經典暢銷的《航海王》、《神之雫》、《進擊的巨人》等， 2月16日前，Kobo線上動漫節單本79折起，若再搭配全站65折的開春書展折扣，購入更超值！

開春書展攻略二：冠狀病毒知多少？這三本書你看過了沒？

防疫武漢肺炎，增長知識你才不會感到恐慌！Kobo推薦以下3本書，包括《對決病毒最前線》、《流行病》，一起從知識的源頭做起，了解病毒與流行病的源起；除此之外，如何增強自身免疫力，推薦《維生素C救命療法》，有健康的身體，就有最好的抵抗力！

開春書展攻略三：年度好書聯名嚴選

不知道選什麼書？你還可以參考樂天Kobo與工商時報共同推出的「年度好書嚴選」書展，一共有33本書籍入選，囊括經濟趨勢、投資理財、自我成長、網路科技、管理領導、傳記社科等類別，讓你直接閱讀好書不煩惱，其中像是《鯨吞億萬》、《耶魯最受歡迎的金融通識課》、《訂閱經濟》、《嫁禍、驅逐、大屠殺》更是近期熱門暢銷，趕緊放入購物清單，讓你從新年就用閱讀翻轉自己的腦袋。

樂天Kobo電子書閱讀器推出六天限定折扣。(樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真)

開春書展攻略四：旗艦機種Kobo Forma降價1600元

樂天Kobo回饋讀者的支持，推出閱讀器新春優惠，自2月4日至2月9日，閱讀器六天限定折扣，同時在網路平台與實體展售店家展開銷售，旗艦機Kobo Forma指定通路更祭出閱讀器最高現折1,600元，再送2,000元購書金優惠。

目前樂天Kobo在台灣販售三款電子書閱讀器，包括六吋螢幕的入門款機種Kobo Clara HD，尺寸輕巧價格親民，而中階機種Kobo Libra H2O與高階機種Kobo Forma，分別搭載七吋與八吋螢幕，皆具有實體按鍵與四面旋轉功能，不僅操作起來更方便，跨頁閱讀也有絕佳的體驗。除此之外，此兩款機種同樣兼具IPX8防水等級功能，可於水下2公尺深持續60分鐘，讓你的閱讀體驗再升級！

(中時電子報)