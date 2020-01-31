武漢肺炎持續延燒，國內瘋搶口罩，中央流行疫情指揮中心今（31）日下午舉行例行記者會，工業局副局長楊志清說，目前已徵用10家廠商，並已跟衛福部取得「領有藥證」的廠商名單，扣掉「沒有生產事實」者，發現還有15家可徵用，今天就會對這15家發出「徵用通知」！

楊志清補充，這15家產能相對較小，每日約只有40萬片產能，徵用後將會統一透過物流，把口罩搜集起來、統一派用。

針對口罩價格，楊志清說，先前因為春節期間，政府特別商請業者加班、作物流調控、以及包裝等，因此有額外成本，每片售價8元，昨（30）日已拍板明天（2月1日）起，每日政府將徵用400萬片口罩、單價降為6元，暫定徵用時間到2月15日，也感謝業者支持協助。

對於開學在即，許多學生家長抱怨買不到兒童口罩，楊志清說明，政府徵用的口罩也包含兒童口罩，平時廠商產能有10～15％專事生產兒童口罩（但每家比重不一），後續政府將視需求與廠商協調產能。

有民眾質疑口罩搶不到，是否比照國外，憑身分證購買口罩？指揮中心說，將會納入評估。至於銷售據點，楊志清說，目前是在四大超商、醫院內、醫院附近藥妝店販售，讓民眾可較快識別，後續將依據徵用情況，看是否擴大販售據點。

(工商 )