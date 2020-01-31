大陸武漢肺炎疫情持續擴大，台北富邦銀行率先啟動防疫機制，與客戶同舟共濟。即日起透過三大暖心服務，包括全台127家分行與ATM加強消毒防疫、提供受疫情影響的個人客戶信用卡與房信貸帳款延繳服務，及提供受疫情影響的台資企業額度寬限或增貸、防疫相關產業之中小企業短期貸款支援及優惠利率等，全力協助客戶共同克服難關。

北富銀表示，自大陸疫情爆發以來，即隨時追蹤最新的疫情發展與政府政策，近期大陸疫情快速蔓延，北富銀經營團隊提早開工，從客戶角度出發，研議三大暖心服務：

一、全台127家分行與ATM防疫升級與客戶第一線接觸的分行，即日起提升防疫等級，所有行員配戴口罩且迎賓櫃台備有乾洗手、酒精等消毒配備，亦準備耳溫槍、口罩，當客戶有需要時，可即時獲得協助；而全台總計542台ATM機台亦增加清潔與消毒頻次，降低客戶觸及病原的機會。

二、提供個人客戶信用卡與房信貸帳款延繳服務客戶若因武漢肺炎疫情影響不得不滯留國外、目前正處於自主管理狀態，或身為國內醫護、疫情防治人員，因工作之故導致無法繳交信用卡帳單或房信貸本息，北富銀特別提供帳款延繳服務。客戶只要致電客服申請，信用卡當期帳單即展延至下一期繳款，也將減免違約金及循環利息；一般房貸及信貸客戶如有確診證明文件，可申請本金寬緩3個月，且可減免違約金與遲延利息。

三、提供法人客戶額度寬限、增貸及優惠利率等彈性資金方案北富銀因應疫情提供更彈性的資金方案，與法人客戶一同度過非常時期。台資企業若因開工或出貨延遲、預期收帳入帳延後等原因以致於資金調度困難，理由充足者可向北富銀申請額度寬限或增貸；而與疫情防控相關的產業，如藥品、口罩、醫療器材、相關設備生產等之中小企業，北富銀全力支應企業短期貸款或增貸需求，特別優先辦理申貸並提供最優惠利率，讓客戶無後顧之憂輕鬆迎戰。

(工商 )