台北市1名陳姓女子日前在某國立大學運動場跑步，認識另名男子，2人互加LINE上好友並開始聊天，不料，僅有一面之緣的陳女竟委託徵信業者在男子車上加裝GPS追蹤，沒幾天又在LINE上向男子坦承，讓被害男子大吃一驚，經送往車廠檢查證實後報警提告，台北地檢署今（31日）依妨害祕密罪嫌將陳女起訴。

根據檢警調查，陳女今年1月初在大安區某國立大學運動場跑步時，認識被害男子，2人聊得還不錯，於是互相加LINE，連續幾天都有聊天談話，被害男子也沒有覺得異常，不料，陳女突然告訴被害男子，她有委請徵信社在男子車上加裝GPS追蹤器，但因過意不去，所以向男子自白。

被害男子驚嚇之餘，趕快送車到保養廠檢查，赫然真有追蹤器，於是被害男子認為與陳女只是萍水相逢，竟被侵犯隱私而向警方提告；陳女之後隨即躲避檢警傳喚偵查，經檢方發布通緝後，由警方將她逮捕到案。

檢方偵訊時，陳女否認加裝追蹤器，是她的LINE帳號被盜用，她根本沒有犯罪。但是檢方並未採信她的供詞，認為陳女對於LINE的對話紀錄中向被害男子坦承，而且確實在車上檢查出追蹤器一事無法自圓其說，今依妨害祕密罪嫌將她起訴。

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(中時電子報)