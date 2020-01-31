嘉義市消防局第一大隊德安分隊隊員陳兪君、林煒衡取材自經典鬼片情節，拍出「死瀰」短片。（嘉市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市消防局第一大隊德安分隊隊員陳兪君、林煒衡取材自經典鬼片情節，拍出「死瀰」短片， 藉此增加民眾對一氧化碳中毒的印象。

一氧化碳中毒被稱為居家環境的「隱形殺手」，但一氧化碳無色、無味的特性，常常讓民眾不以為意，為增加民眾對一氧化碳中毒的印象，甚至產生恐懼心理，進而注意、改善居家燃氣熱水器設備，嘉義市消防局第一大隊德安分隊隊員陳兪君、林煒衡取材自經典鬼片情節，拍出「死瀰」短片，灰暗陰森的拍片手法，讓人印象深刻。

陳兪君說，當初為拍這支防止一氧化碳中毒的宣導影片一度傷透腦筋，直到發現一氧化碳跟鬼很像，神出鬼沒又無聲無息，她和林煒衡才決定拍一支很另類又有恐懼訴求的影片，在參考多部經典鬼片片段後，兩人與役男楊承翰、劉俊廷靠著手機，慢慢拍出這支帶點不安和驚嚇的「死瀰」片。

陳兪君說，受限經費，拍片過程全部不假他人之手，4個人無師自通，想辦法拍出有靈異感的場景，一再修正後，才仿效預告片手法剪輯成2分多鐘的影片，笑說整部片最花錢的，大概就是仿貞子那一頂100多塊的假髮了。

目前「死瀰」影片已上傳「嘉義市消防局德安分隊（青龍消防fans）」臉書，另可搜尋https：／／www.youtube.com／channel／UCd0RakYxFntQGPr0UgzHVCw 網址，

陳兪君強調，全片目的在呈現一氧化碳無色無味瀰漫居家環境致死的嚴重性，藉此提醒民眾正確安裝、使用燃氣熱水器，並保持居家良好通風，防止一氧化碳中毒情形發生。

(中時 )