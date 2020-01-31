今年農曆春節共7天的連假，台東地區由於南迴改通車效益，台東觀光開出紅盤，整體交通入轄人次約82.7萬人次，春節期間台東縣旅宿業住房率約8成，台東市區達9成以上幾乎滿房，整體觀光產值估算約48億元台幣。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，春節假期根據台東縣政府統計1月24日至1月29日(除夕到初五)台東的交通車流25.4萬車次與去年春節同期21.5萬車次相比增加3.9萬車次，整體交通入轄(含火車、航空)人次約82.7萬人次，較去年71.7萬人次增加15.26％。

至於主要景點遊客統計約49.8萬人次，較去年同期64.3萬人次則減少22.45％；春節期間台東縣旅宿業住房率約8成，台東市區達9成以上幾乎滿房，與去年春節連假同期相比，成長約1成左右，整體觀光產值估算約48億元台幣。

江慧卿指出，今年春節期間受到武漢肺炎疫情升高以及連假天候多為陰雨濕冷天氣，影響遊客至景點出遊意願，致在景點遊客人次下滑。統計各景點遊客人次最多的前5名分別為伯朗大道（141,580人次）、小野柳(58,071人次)、水往上流(39,469人次)、台東森林公園(27,600人次)及鹿野高台(26,640人次)。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣擁有豐富自然景觀及人文特色，近幾年在國際旅遊相關網站（如booking.com、Travel Channel、Airbnb…等）評比履履獲得肯定，更在全球知名訂房網站Booking .com 公佈「2020旅客評分卓越獎Traveler Review Awards」獲評選為「全球好客城市」第7名，歡迎各地旅客前來台東感受在地純樸善良又充滿濃濃人情味、以及多元文化，細細品味最美好的「慢生活」。

(中時 )