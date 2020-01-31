武漢封城

儘管武漢肺炎疫情迅速蔓延，確診病例近萬，死亡也突破200人，當局早已下了封城令，但民眾仍視若無睹，靠步行出湖北省。

據路透1月31日報導，雖然政府禁止車輛往來，進行防疫封城，但民眾仍能從跨越長江的九江長江大橋步行進出湖北。江西九江和湖北黃岡只有一江之隔，而目前黃岡疫情的嚴重程度僅次於武漢。

儘管當局封城，但從民眾可徒步行經大橋，跨越長江看來，封城還是有漏洞可鑽。這除了令人懷疑封城措施的有效性，也讓人得以一窺世界衛生組織（WHO）所謂全球緊急疫情中心內的生活。

在橋邊釣魚的40歲江西吳姓老闆說，他很擔心那些離開湖北的人成為例外。他說，要是他們跑到大陸北方城市，那很可能會造成那些地區感染。

雖然車輛不得進出九江長江大橋，但行人卻不受限。當地民警說，只有在「特殊狀況下」，民眾還是能進出湖北。這些狀況包括在農曆春節前就訂好火車票，準備從九江出發，但人在湖北的民眾。從湖北跨橋而來的45歲管姓移民工說，「大家現在都很恐慌，但我認為事情沒那麼糟。」

另一個人說，他開車載朋友從九江到大橋，而他朋友要回湖北。

湖北人只要經過九江長江大橋，就能到江西省。（路透）

(中時電子報)