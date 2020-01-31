包括台灣醫事聯盟協會理事長高明見、台大教授楊寧蓀、世新大學教授黃德北、高雄榮總台南分院醫師蘇偉碩、新國際社會理論與實踐中心召集人林深靖等社會人士31日召開記者會，呼籲兩岸四地盡速召開新型冠狀病毒防疫會議，並建議將台灣必要存量之外的醫用連身防護衣和口罩捐往武漢，發揮大愛大悲情懷，助人助己。

發起人表示，深切關注新型冠狀病毒疫情，祈願大陸台商和眷屬及所有大陸同胞早日度過難關；並呼籲蔡政府敬畏果報，勿出惡言，勿彰敵意，為兩岸之間必要物資輸運及防疫人員來往開啟方便之門，以助防疫工作合作與進展。

發起人表示，台灣、大陸、香港、澳門四地2003年均有防治SARS的豐富經驗，建議召開四地會議，讓醫療專家和防疫學者交換經驗，共謀良方；並推薦曾任職台大醫院及擔任立法委員的高明見擔任召集人。

發起人表示，對武漢第一線醫護人員表達最高敬意，據了解，武漢醫療院所亟需連身隔離衣和醫療用口罩，而台灣各大醫院目前均有庫存。由於醫療用隔離衣和口罩均有保存期限，一旦過期，即是作廢。救人如救火，防疫作戰刻不容緩，建議台灣各大醫院清點庫存，除了必要存量之外，建議將即期的醫療用連身防護衣和口罩捐出，彙整後緊急送往武漢。

此外，台灣的不織布工業十分發達，在國際上居於領先地位，發起人建議「台灣區不織布工業同業公會」能夠緊急擴大生產，以保障民間和醫療單位都能夠得到口罩和防護器材的充分供應。

發起人呼籲台灣民眾加強自我健康管理，勤洗手，多戴口罩，出外注重保溫保暖，加強周邊環境衛生；室內有空調設備者，保持室溫攝氏20度以上，空氣充分流通，並積極配合各部門防疫工作，不恐慌，不傳謠言，照顧自己，善待他人，讓疫情早日過去，讓整個社會重新獲得健康與平安。

其他發起人還包括前監察院長陳履安、前立法委員朱高正、台灣麻醉醫學會專科醫師范國棟、《新國際》社長鍾秀梅、社會再生文教基金會執行長范振國等。

(旺報 )