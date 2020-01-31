Facebook今天指出，將投注心力在限制散布關於這次疫情的不實訊息與有害內容，並提供人們有用的資訊與支援。

Facebook指出，會持續審查平台上的內容並揭露有關2019新型冠狀病毒的不實訊息，當訊息被評斷為不實資訊，會將限制該訊息在Facebook與Instagram上傳散，並將提供人們經第三方查證單位查核後的正確資訊。同時，已分享或欲分享該則不實訊息的用戶也將收到通知，提醒他們該則內容已被查證，分享前應三思而行。

此外，Facebook將移除被全球衛生組織或在地公共衛生機構，通知為不實、具陰謀論、或將可能為民眾帶來傷害之內容，此措施是基於現有政策之擴展，以移除造成實際人身傷害相關內容。Facebook將針對刻意打消民眾治療或採取適當預防措施的言論採取行動，包含錯誤的治療與預防方法，如飲用漂白水有助於抵抗2019新型冠狀病毒的錯誤資訊，或是造成民眾對於醫療資源混淆的訊息。也將阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤（hashtag），並主動尋找與盡可能的移除相關內容。

Facebook表示，已經成為民眾傳遞正確資訊的平台，包含來自全球及區域衛生組織的資訊，並和頂尖的衛生組織密切合作，讓Facebook及Instagram的用戶能夠更容易的接觸與傳遞正確的資訊。

舉例而言，Facebook將透過動態消息上的置頂訊息協助人們從合作夥伴獲取最新的相關訊息，這些將根據世界衛生組織的指引部署。當用戶在Facebook上搜尋病毒相關訊息，或是在Instagram上使用病毒相關主題標籤（hashtag）時，將會以彈出式視窗的方式提供宣導且具可信度訊息給用戶。Facebook也會提供免費的廣告投放金，讓公共衛生組織能夠在疫區透過Facebook及Instagram宣導2019新型冠狀病毒的相關防疫資訊，並討論出更多協助醫療機構獲得額外協助與支援的方法。

(時報資訊)