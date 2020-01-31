彰銀（2801）瞄準數位客群，宣布攜手遊戲橘子（6180）集團旗下行動支付服務品牌「beanfun!橘子支付」，推出約定連結存款帳戶付款服務（Account Link），讓客戶透過連結e財寶數位帳戶即可進行儲值轉帳及消費付款，提供喜好手遊及線上遊戲的玩家行動支付新選擇。

彰銀表示，使用e財寶數位帳戶綁定「beanfun!橘子支付」，除可在橘子支付線下特約商家消費外，也可線上至「GASH商城」使用「beanfun!橘子支付」直接購買遊戲點數，暢玩各式新款、熱門手遊及線上遊戲，提供年輕客群快速、便利的數位金融生活需求。

為慶祝服務上線，彰銀與橘子支付2～3月合辦「開立e財寶數位帳戶綁定好禮大回饋」活動，凡客戶首次開立e財寶數位帳戶、並於「beanfun!橘子支付」綁定成功者，前2000名將送每名100元零用金，讓客戶從開戶、綁定到消費均在手機上完成，同時輕鬆賺回饋。

彰銀表示，「e財寶數位帳戶」除提供台幣、外幣、基金等優質金融服務外，並推出圈粉優惠，包括高利活存新台幣存款10萬元以下1.1％、美金3000元以內1.65％、人民幣2萬元以內1.88％優惠。

此外，「e財寶數位帳戶」亦有提供美金、人民幣、日圓結匯優惠，基金手續費單筆申購最高3.8折，跨行轉帳及提款免手續費各10次優惠，以及新戶刷卡滿額加碼送100元加碼刷卡金等優惠回饋。

(時報資訊)