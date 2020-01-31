中國大陸武漢肺炎疫情持續擴大，富邦金(2881)旗下台北富邦銀行率先啟動防疫機制，針對法人客戶，台資企業若因開工或出貨延遲、預期收帳入帳延後等原因以致於資金調度困難，理由充足者可向北富銀申請額度寬限或增貸；而與疫情防控相關的產業，如藥品、口罩、醫療器材、相關設備生產等之中小企業，北富銀全力支應企業短期貸款或增貸需求，特別優先辦理申貸並提供最優惠利率，讓客戶無後顧之憂輕鬆迎戰。

北富銀表示，自中國大陸疫情爆發以來，即隨時追蹤最新的疫情發展與政府政策，近期中國大陸疫情快速蔓延，北富銀經營團隊提早開工，從客戶角度出發，研議三大服務：一、全台127家分行與ATM防疫升級。二、提供個人客戶信用卡與房信貸帳款延繳服務。三、提供法人客戶額度寬限、增貸及優惠利率等彈性資金方案

客戶若因武漢肺炎疫情影響不得不滯留國外、目前正處於自主管理狀態，或身為國內醫護、疫情防治人員，因工作之故導致無法繳交信用卡帳單或房信貸本息，北富銀特別提供帳款延繳服務。客戶只要致電客服申請，信用卡當期帳單即展延至下一期繳款，也將減免違約金及循環利息；一般房貸及信貸客戶如有確診證明文件，可申請本金寬緩3個月，且可減免違約金與遲延利息。

(時報資訊)