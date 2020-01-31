針對媒體報導新竹市一家藥局1盒100入紙口罩售價800元，公平交易委員會今（31）日表示，已派員調查，如果經認定符合業者間合意或共同調整價格，最高可處5,000萬元罰鍰，但如果事證顯示業者有意圖抬高交易價格，囤積口罩而無正當理由不應市銷售，或從事囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大者，恐涉有刑法第251條或傳染病防治法第61條規定之刑事責任，將依法移送檢調機關偵辦，決不寬貸。

公平會表示，接獲情報後隨即派員赴業者營業場所查察，對其進貨狀況及價格訂定詳加調查，在春節期間持續派出多組人員分批至賣場、連鎖藥妝店及藥局等相關通路進行調查外，並指派專人監測網路主要電商之口罩售價。近日發現部分店家於缺貨時仍於網路任意標價，是否有哄抬價格之情形，已派員進行相關調查，積極查辦。

公平會再次強調，口罩為防疫期間重要之民生物資，攸關防疫成效與國民健康甚鉅，全民均有共識，個人或業者倘有利用口罩需求遽增之際，藉機哄抬價格賺取災難財，該會絕對嚴格執法，再次提醒及呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

(工商 )