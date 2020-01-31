武漢肺炎疫情全球升溫，台灣也出現了第9例確診病例，對此隨意在網路上散佈不實訊息者，除了會引起他人恐慌外，荷包恐大失血！日前金門出現首例散播「武漢肺炎假消息」被開罰案例，1名黃姓女子在通訊軟體LINE寫下「金門有人中了」，讓不少民眾因此害怕，警方獲報後隨即偵查，並且開罰10萬元。

據了解，黃女在沒有求證下便於29日晚間，以通訊軟體LINE在群組內傳送「金門有人中了」、「在機場金廈一條龍上班」、「真的剛剛朋友打來說別去醫院」等不實資訊，也有不少民眾信以為真還轉傳。警方循線找到黃女，並在隔日迅速偵破案件，請金門衛生局於網頁和臉書上發文澄清。

金門地檢署依觸犯傳染病防治法第63條之散播傳染病疫情不實訊息罪，判黃女獲緩起訴處分，並開罰10萬元。檢察長洪家原則呼籲民眾，面對傳染病的相關疫情資訊，應謹慎面對，切勿隨意傳播不實消息，透過正確管道了解，若遇到有人傳遞假消息，應主動向轄區檢警舉發，共同守護健康。

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(中時電子報)