走驃悍風，是很多硬漢型男心目中的夢幻車款的悍馬車（Hummer），通用汽車(GM)決定將其電動化，這是一款眾所周知的，耗油量大，軍用風格的SUV，但它也是具有強大馬力，加速度和扭力的全電動「超級卡車」。

通用汽車表示，這款名為「GMC Hummer EV」悍馬EV皮卡將具有1,000馬力的功率。0至60英里/小時(mph)的加速時間為三秒，和11,500英磅力(lb-ft)的扭力。通用沒有宣布價格。

預計悍馬EV皮卡將於2021年秋季在底特律的一家工廠投產，隨後將在年底開始銷售。通用汽車周四確認了該計劃，並請NBA明星小皇帝詹姆斯（LeBron James），為該車製作的30秒鐘超級盃廣告。

通用汽車以前的悍馬品牌包括一輛SUV和一個短命的皮卡變體。該設計基於稱為「高機動性多用途輪式車輛」（Humvee）的軍用車輛。在2000年代初期，悍馬是一種受歡迎的車輛，但由於其體積龐大和超級耗油而備受批評。

由於銷售不佳、燒錢的汽油開銷以及不環保等惡名，悍馬品牌由於通用汽車2009年破產而被終止，2010年停產。這次恢復生產僅限電動車款，燃油車仍不再生產。

(中時電子報)