雖然先前久逢甘霖稍緩連月以來的澳洲森林野火，但考量天氣預報近日將有熱浪來襲，大火恐將逼近首都坎培拉，迫使坎培拉當局31日近20年來首次宣布進入緊急狀態。

近日將有熱浪來襲，大火恐將逼近首都坎培拉，迫使當局宣布進入緊急狀態。

坎培拉的主要威脅來自奧羅拉爾谷（Orroral Valley）的大火，這場野火已燒毀1萬8000公頃土地，其中大部分偏遠林地。而在南澳州（South Australia） 30日氣飆高至攝氏40度以上，氣象單位對州內數處容易發生大火的地區發布危險大火警示，並預測31日稍晚熱浪將襲擊墨爾本與坎培拉雪梨部分地區週末氣溫將達攝氏45度高溫。

面對熱浪來襲引來大火恐怕延燒至坎培拉澳洲首都特區（Australian Capital Territory）首席部長巴爾（Andrew Barr）表示，情勢可能演變到無法控制的地步，宣布緊急狀態，是我們能對首都特區民眾發布的最強烈警示，民眾必須為自己和家人做好準備。

另外，灼熱高溫伴隨乾燥熱風，將為新南威爾斯州（New South Wales）與維多利亞州（Victoria）部分地區創造嚴重森林大火的良好條件，而這兩州目前還有80多處有大火在延燒。

(中時電子報)