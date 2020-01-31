寶山鄉打中午文化季2月8日元宵節登場，幼童挑擔表演，象徵傳統文化薪火相傳。（羅浚濱攝）

有近200年歷史的新竹縣寶山鄉迎神遶境「打中午文化季」，2月8日將盛大登場，今年除神明遶境、百人挑擔及千人食福等傳統客家年慶外，鄉長邱坤桶指網路報名50組挑擔馬上秒殺，歡迎大家來寶山體驗好客的「打中午」客庄習俗。

邱坤桶表示，寶山「打中午文化季」是全國歷史最悠久、保存最完整的客家元宵慶典之一，每到農曆正月14至15日元宵節便會舉辦神明遶境祈福活動，2月8日早上7點半，在寶山鄉新豐宮神明遶境起駕。

神明遶境期間，各家戶在中午自發挑擔奉飯「打中午」，擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，在打中午場域的玖龍宮， 將有150組挑擔，供近3000人分享象徵「食空空，好年冬」的食福。

今年結合新年燈會，由藝術團隊設計一座「老鼠娶親」主燈，搭配燈海隧道區，國際書法比賽冠軍書法家楊佳儀，以「打中午」好客、分享、奉獻傳統文化精神發想創作主標題字。

活動當晚有客家金曲歌后葉鈺渟及金曲歌王陳瑋儒、傳統客家八音、廣東獅團帶來精彩表演，讓寶山鄉越夜越美麗。

鄉公所31日舉辦「客家廟埕開講」及記者會，邀請交大客家文化學院人文社會系教授羅烈師，分享客家慶典小故事，並由當地學校幼童挑擔表演，象徵傳統文化薪火相傳。

(中時 )