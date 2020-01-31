中央流行疫情指揮中心31日表示，目前國內維持8個武漢肺炎確診病例，並有239名隔離檢驗中，世界衛生組織（WHO）也提出建議，盼各國主動且早期監測、做個案追蹤管理及隔離，以避免疫情發生。

疾管署副署長莊人祥說，台灣已設立疫情指揮中心，介入管控。對於很多民眾很焦慮，莊人祥重申，台灣「沒有社區感染病例」，「不建議」學生上學戴口罩，有不舒服就在家休息即可，而一般健康民眾也不需戴口罩，有呼吸道症狀者、要去醫院等人潮壅擠地方再戴，目前更流行的反而是流感。

對於中山大學已宣布要延後開學一週，其他大學是否跟進？陸生將返台的時間點是否也要延後？教育部司長黃雯玲回應，尚無其他學校正式申請延後開學，近日教育部將找各大學，共同討論開學後的防疫措施，目前是暫緩陸生「2月9日」前來台，至於是否「延長」？尚待討論。

對於一般流行性感冒、武漢肺炎的外觀症狀有何區別？中央流行疫情指揮中心「防疫醫師」鄔豪欣解釋，一般來說流感伴隨著高燒，有明顯肌肉痠痛；若是武漢肺炎，跟上呼吸道症狀相似，會有咳嗽等症狀，但不會有明顯肌肉酸痛。鄔豪欣說，武漢肺炎以及流感的外觀症狀是相似的。

指揮中心統計，昨（30）日國內新增102例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報838名個案，含9名確診、583名排除、239名隔離檢驗中（124名初驗陰性、其餘待檢驗）。

指揮中心說，目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。9名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中（7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果）。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診9,692例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1,982例，其中1,527例重症，213例死亡。累計密切接觸者113,579人，追蹤中102,427人。

除了台灣之外，國際間累計110例確診，分別為泰國14例、日本12例、香港12例、新加坡10例、馬來西亞8例、澳門7例、澳洲7例、南韓6例、美國6例、法國6例、越南5例、德國4例、阿拉伯聯合大公國4例、加拿大3例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、菲律賓1例及印度1例。

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