「三環三線夢裡相見」是一句網友拿來嘲諷環狀線的詞語，不過從今天開始將不再適用，今（31）日上午10點，總統蔡英文、交同部長林佳龍、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜出席環狀線通車典禮，從今日下午2點實開始正式營運，3月開始正式收費。

侯友宜市長致詞時表示，環狀線對於新北市交通是一大里程碑，可以將新店、中和、板橋及新莊直接連貫起來，若要搭乘捷運系統的話，就可以免去先進入台北市再到新北市的路程，讓搭乘時間大幅減少，造福4百萬的市民。

此外侯友宜也提到，這條軌道建設並不是自己或是單一政黨的功勞，而是團隊合作，從蘇貞昌縣長就開始規劃，歷經周錫瑋縣長、朱立倫市長的持續建設，才能在今年帶給市民一個便捷的公共交通設施。

環狀線在1月19日開放免費試乘，試乘總累計人次近36萬人，而在今日稍早下午2點時已經開始正式營運，2月份是免費營運階段，3月1日起便會開始正常收費，不過還有一點是要特別注意，環狀線有些站點是需要站外轉乘，這可能是比較不方便的部分。

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(中時電子報)