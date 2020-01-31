壽司、天婦羅、現代法國料理，來日本中部嘗美味、摘「星」趣！木村拓哉主演的《Grand Maison東京》日劇掀起一陣熱潮，劇中的米其林三星摘星過程與美味料理畫面，也跟著撩動饕客們的味蕾神經。在2019日本首度推出《愛知・岐阜・三重米其林指南特別版》的東海版本，更詳載了近70家的摘星名單，饕客們只要搭乘至中部國際機場新特麗亞，即可嚐遍最新版本的米其林美味。

「右江田 壽司」水針魚壽司。（中部國際機場新特麗亞 提供）

★★★三星 / 值得特別計畫前往 右江田壽司 盡享三河灣剛剛好的美味在《愛知・岐阜・三重米其林指南特別版》僅有三家獲得，其中愛知縣就佔兩席之一的「右江田 壽司」，遠離名古屋鬧區的塵囂，將家族傳統古民家修繕後作為店鋪，以鄰近三河灣食材捏製成細膩的壽司。

「右江田 壽司」鮪魚皮油壽司。（中部國際機場新特麗亞 提供）

獲得米其林三星的店主上田直季，透過俐落刀法與不同調味方式緊緊鎖住美味，如產自三河灣的車蝦握壽司以昆布處理後再適度川燙，恰好的Q彈呈現出鮮蝦的美味。「右江田 壽司」也提供兩種口味醬汁搭配不同合適食材，一款為酒、味醂等調味，另一款則藉由魚乾、昆布等食材燉煮而成，細心的講究下即便摘下首度愛知縣三星榮耀。

「天風良 にい留（Tempura Niitome）」室內環境。（中部國際機場新特麗亞 提供）

★★二星 / 值得繞道前往 天風良 にい留 全日本最高評價的天婦羅店「天風良 にい留（Tempura Niitome）」在摘下《愛知・岐阜・三重米其林指南特別版》之前，早以擄獲美食家味蕾，不僅在日本知名美食評論網站《食べログ》拿下近乎滿分的4.8高分。

天風良 にい留「香魚天婦羅」。（中部國際機場新特麗亞 提供）

主廚新留修司在銀座天婦羅名店、日本料理等店修業近20年後，集結經驗大成回到名古屋開店，他抱持著時下流行“天婦羅是融合蒸與炸技法”的說法，認為麵衣是天婦羅的命，因此根據食材更換合適麵衣，完成後的天婦羅香氣與口感皆為高水準，如酥炸前以冰鎮的方式來調整苦甜風味的香魚，甚至是將麵粉放進冷凍櫃裡低溫發酵提高柔軟度等，處處都能看見主廚的費工的講究。

「レミニセンス（Reminiscence）」店鋪內觀。（中部國際機場新特麗亞 提供）

★★二星 / 值得繞道前往 レミニセンス 餘韻與記憶的現代法國料理。有句話說「日本人總是可以把其他人的東西變成自己的」，而這句話實際說明了日本人總是能青出於藍更勝於藍，其中法式料理便是代表之一「レミニセンス（Reminiscence）」主廚葛原将記的經歷驚人，除了先後待過東京米其林三星的「Quintessence」、大阪米其林三星的「HAJIME」之外，更於鰻魚名店「蓬萊軒」鑽研鰻魚技術。

融入了不同料理經驗的主廚，以「餘韻與記憶」串聯套餐主軸。《愛知・岐阜・三重米其林指南特別版》上記載，人們熟悉的「記憶」，則以三河一色產的鰻魚經繁複手續後再炭火燒烤，其他尚有安堵、追憶等不同想像概念，可以看出主廚別具心裁的菜單設計。

「レミニセンス（Reminiscence）」餘韻-帆立貝料理。（中部國際機場新特麗亞 提供）

(中時電子報)