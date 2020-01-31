澎湖》2020年1月31日 澎湖 ▲澎湖籍新得發16號漁船觸礁擱淺，礙於海象差救援行動一度受阻。（澎湖海巡隊提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖籍新得發16號漁船31日清晨在澎湖風櫃西方海域擱淺，消防局接獲通報會同救難協會等馳往搶救，礙於風浪海象差救援受阻，直至中午漲潮之際成功救援，2名船員平安脫困。

31日清晨5時35分許，澎湖海巡署第十三巡防區接獲求救訊號，新得發16號漁船於馬公內海風櫃西港與雞籠嶼間海域觸礁擱淺受困，船上2名船員等待救援。

海巡署轉知通報澎湖縣消防局，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，出動3 車9人趕往風櫃西港事故現場，由於案發當時適逢海水退潮期間，消防局救生艇無奈無法下艇救援。

消防局緊急聯繫澎湖縣救難協會及中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會，商請調派船艇及人員協助支援，受困漁船新得發16號也同時電話求助友船成雙全號趕往救助。

救援行動直至中午11時許見潮汐水位逐漸漲潮之際，消防人員備妥整備救災裝具，冒著寒流低溫及6級強風巨浪搭乘澎湖縣救難協會船艇飛馳事發地點。

救難人員不畏惡劣海象強行游泳登上雞籠嶼，以浮力袋桶及繩索等裝備，配合紅十字救難協會與成雙全號友船通力合作，終於12時55分成功將擱淺船隻順利搶救脫困，2名船員平安獲救返航。

(中時 )