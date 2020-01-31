受農曆春節休市期間，中國爆發武漢肺炎疫情的黑天鵝事件影響，台股年後首個交易日以下跌696.97點作收，創下史上最大單日跌點。在國安基金進場護盤下，台股今天小幅反彈73點，但外資連續第二個交易日賣超逾百億元。台股回穩向上了嗎？統一中小基金經理人林世彬認為，第一個觀察指標為陸股下週開盤後的修正幅度及時間，若陸股在1、2個交易日內即修正完畢，則台股本波快速修正可望暫告一段落。其次才是疫情的狀況是否受控。但預期在疫情完全明朗化之前，市場將維持較審慎的基調。直至3、4月企業第一季財報發佈，投資人得以對企業作為及疫情造成的停工狀況、影響數做出進一步明確評估後，才會有較明確的反彈。

林世彬表示，台股新春開盤之所以創下史上最大單日跌點，另一個原因是加權指數恰巧處於12,000點以上的紀錄高檔水位，因而投資人在對疫情後勢不明的情況下，針對先前的漲勢先進行獲利了結、落袋為安。

林世彬認為，台股新春首日的快速修正，主因心理面的影響大過實質面，且指數年前正好處於紀錄新高位置附近所致，但也正因如此，本波指數快速拉回，反而提供先前苦尋買點不得的投資人，一個逢低分批佈局的絕佳良機。

再從基本面來看，近期蘋果、IBM、AMD、特斯拉等美國科技股公佈的財報多數優於預期，半導體、5G等產業長期成長趨勢不變。但未來工業4.0的速度可望因此次的疫情再加速。故自動化程度高的科技、工業及設備相關類股前景相對看好。

(時報資訊)