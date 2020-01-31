林姓男子被控2年前不滿空姐女友要分手，恐嚇女方將散布3000多張不雅照，並在臉書貼文稱勾引機長。二審高院今天認定構成恐嚇罪、誹謗罪，各判刑5個月。

判決指出，已婚林男為某電信公司主管，月薪15萬元，林男與被害空姐於105年間起同居，交往近1年，因不滿女方要分手，傳訊息恐嚇女方將散布3000多張不雅照，還在臉書貼文誹謗稱女方腳踏兩條船、介入他人婚姻、勾引機長。

女方收到訊息哭成淚人兒，害怕自己的裸照被別人看到，林男見狀以此威脅，不斷求見面、不能分手，林男到案時辯稱，當時只是與女方吵架，以為對方不會害怕。

一審士林地方法院審酌，林男在交往期間不尊重女方隱私權，無故竊錄女方睡姿，又因不滿女方提分手，就出言恐嚇，還在臉書專頁上，誹謗女方，犯後否認犯行，構成竊錄非公開活動罪、恐嚇危害安全罪以及散布文字誹謗罪共三罪，判刑1年2月，得易科罰金。

全案經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，改判竊錄部分無罪，恐嚇及誹謗罪部分各判5月徒刑。全案還可上訴。

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(中時電子報)