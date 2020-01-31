佳里金唐殿蕭壠香瘟王醮典，14日舉行請王儀式，15日至19日舉行五朝王醮儀式，20日送王燒王船。（劉秀芬攝）

武漢肺炎疫情蔓延，以逐瘟除煞聞名的台南佳里金唐殿蕭壠香瘟王醮典，今年適逢庚子香科年，瘟王醮典將2月14日起正式舉行，因疫情升溫，金唐殿提前置天台3天，奉香稟報瘟王千歲爺，懇求千歲爺即刻發揮神威，消除瘟疫，阻絕病毒侵襲台灣及全世界。

佳里金唐殿主委陳立國表示，金唐殿蕭壠香瘟王醮典以逐瘟除煞聞名，雖曾中斷80多年，但36年前恢復傳統後，每3年1科，千歲爺出巡遶境17角頭、24村庄，最後一日「送王」燒王船。

瘟王醮典有最完整的六大科儀，今年適逢庚子香科年，瘟王千歲爺將在農曆正月廿一日（國曆2月14日）下凡，14日舉行請王儀式，15日至19日舉行五朝王醮儀式，20日送王後，香科才圓滿完成。

為了祈求阻絕武漢肺炎入侵，金唐殿連續3天置天台祈福，31日早上蕭壠香瘟王醮典正案王李子峯與香科人員、廟方委員等人，隆重上香祈福，行三跪九叩之禮，上疏文懇求值年千歲爺發神威，驅逐瘟疫。

(中時 )