翁章梁前往嘉義長庚醫院，由副院長盧勝男陪同視察醫院的防疫整備情形，並對醫護人員表達慰問。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

翁章梁前往嘉義長庚醫院，由副院長盧勝男陪同視察醫院的防疫整備情形，並對醫護人員表達慰問。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁31日上午前往嘉義縣衛生局開行政院武漢肺炎視訊會議，接著前往嘉義長庚醫院，由副院長盧勝男陪同視察醫院的防疫整備情形，並對醫護人員表達慰問。翁章梁表示，台灣曾對抗SARS，公共衛生體系與醫療院所也累積對抗傳染病的豐富經驗，防疫水準高，武漢肺炎疫情不僅在衛生體系，民政系統上也都總動員，民眾可以放心。

因應武漢疫情持續升溫，嘉義長庚醫院也在出入口處設置紅外線體溫監測儀，進行全面防疫戒備，中央與地方政府以最高標準面對武漢肺炎的防疫工作，全面啟動應變機制及醫護人力調度。翁章梁今天前往視察包含醫院出入口設置的紅外線體溫監測儀、民眾出入是否有正確的配戴口罩，以及負壓隔離病房等。

因應武漢疫情持續升溫，嘉義長庚醫院也在出入口處設置紅外線體溫監測儀，進行全面防疫戒備。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

盧勝男指出，在政府的管制下，境外移入病人逐漸減少，現在最需重視的則是家族群聚及社區傳染，因此在針對飛沫傳染上，民眾做好個人衛生防護措施，透過勤洗手、咳嗽配戴口罩等方式，養成良好衛生習慣。

翁章梁表示，透過行政院視訊會議，在中央及地方相互配合下，有統一的指揮跟領導，民眾可以放心，對於有接觸史、旅遊史以及相關症狀，醫院都會進行相關的篩檢動作，不僅中央和地方政府的相互配合，民眾也需做好自主管理，若有旅遊史、接觸史及相關症狀，都應該主動告知尋求協助，一起度過難關。

(中時 )