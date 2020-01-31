國內「武漢肺炎」今天新增102例通報個案，根據中央流行疫情指揮中心統計，

目前累計通報838名個案，含9名確診、583名排除，239名隔離檢驗中，其中124名初驗陰性、其餘待檢驗。目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，9名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性，12例檢驗中，其中7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果。

世界衛生組織（WHO）今日宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」，莊人祥表指出，指揮中心持續統籌各部會人力及資源，加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌。

莊人祥並重申口罩的正確時機，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，應優先讓有慢性病、就醫、陪病及探病需求的民眾購買，並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸累計31省市區(不含港澳特別行政區)確診9千692例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1千982例，其中1千527例重症，213例死亡。累計密切接觸者11萬3千579人，追蹤中10萬2千427人。

除了台灣之外，國際間累計110例確診，分別為泰國14例、日本12例、香港12例、新加坡10例、馬來西亞8例、澳門7例、澳洲7例、南韓6例、美國6例、法國6例、越南5例、德國4例、阿拉伯聯合大公國4例、加拿大3例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、菲律賓1例及印度1例。

(中時 )