蔡依林本名出現在當地慈善總會名冊上。（圖／翻攝自星娛樂微博）

武漢肺炎持續延燒，繼先前林瑞陽夫妻捐2千萬人民幣（約8600萬台幣）、周杰倫夫妻捐1300萬台幣後，今(31日)眼尖網友發現，天后蔡依林也捐出100萬台幣（約440萬台幣），只是天后為善不欲人知，她用的是本名蔡依翎，再透過公司永稻星默默捐出善款，靠這兩招低調行善，網友也讚她人美心更美。

湖北省慈善總會昨公布捐款名單，可見周杰倫與昆凌聯合捐出約1300萬台幣，天團五月天也透過相信音樂，向武漢當地慈善總會捐出500萬人民幣（約2167萬台幣），而日前才宣布因疫情嚴重，取消演唱會武漢場的蔡依林，也被發現慷慨解囊，低調出手相助。

網友發現，最近武漢市慈善總會公布新一期捐款名冊中，驚見蔡依林的本名「蔡依翎」，她透過北京的公司永稻星捐出約440萬台幣，希望能為疫情盡一份力，而她年初一時也發文，寫下：「謝謝辛苦的醫護人員們，仍在崗位上在協助患者對抗病魔，相信也仍有很多人在尋找希望。希望白衣戰士們都能健康安全的戰勝，也祝福大家新的一年健康平安。」

(中時電子報)