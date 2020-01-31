台股昨歷經近700點大屠殺驚魂後，今（31日）隨著國際股市反彈，終場上漲73點，權值股台積電尾盤上漲3.5元，市值增加907億元，等同救回2棟101大樓。

台股農曆年期間，武漢肺炎疫情不斷延燒，工商時報報導，外資在台股封關時於摩台期貨布好空單，昨（30日）摩台結算，反手狂賣台積電現股2.71萬張，壓低指數結算，空單大獲全勝。

此外，大型亞洲基金也提款台積電，加上被動型基金啟動程式交易，連環賣壓衝擊下，台積電昨暴跌16.5元（或4.95％），市值蒸發4278.5億元，相當於跌掉7棟101大樓。

所幸，今天在市場恐慌氣氛減緩下，台積電開盤湧入買盤，一度大漲7元，漲幅2.21%，不過尾盤壓回，終場僅上漲3.5元（或1.1%）、收在320元，市值增加907億元，等同救回2棟101。

儘管台積電短線遭遇亂流，但法人認為，受惠超微（AMD）和聯發科等客戶需求強勁，今年7奈米業績可望持續成長；而蘋果5奈米處理器大單，帶動業績飆漲超過17%。

(中時電子報)