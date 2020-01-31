邱素貞與女兒採購的1000片口罩，因武漢疫情而提前發放，期能發揮拋磚引玉。（台中市議員邱素貞提供／陳世宗台中傳真）

大陸武漢肺炎疫情擴大、口罩一片難求！民進黨台中市議員邱素貞31日準備1000片口罩，在南區正義街服務處免費發放，吸引許多民眾排隊索取。邱素貞指出，防疫如同全民作戰，呼籲大家不要過度囤積，身處密閉空間要戴口罩也要勤洗手，希望藉此發揮拋磚引玉。

邱素貞表示，當年SARS疫情爆發期間，包括漂白水、口罩等都買不到，讓她產生危機意識；去年陸續採購醫療型口罩，原本打算與國光里長陳雅惠於2月8日晚間舉辦元宵節提燈籠活動時，發送參加民眾使用；因應大陸武漢爆發新型冠狀病毒的大規模疫情，坊間缺口罩才決定提早發送已採購的1000片口罩。

張姓婦人指出，她跑了幾家便利商店與藥妝店都買不到醫療型口罩，店家告訴她，最快2月3日才有貨，聽到邱素貞議員免費發送口罩，她一家3人都來排隊索取；避免因鄰里間因為未戴口罩發生飛沫傳染，平常都戴起口罩防患於未然。

住在東南區的王姓男子說，武漢肺炎疫情日漸蔓延，他從過年期間至今都不敢出門，連便利商店都不敢去、用不到口罩、卻聽說有市議員發送免費口罩，他才來排隊索取，以備不時之需。

(中時 )