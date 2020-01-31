武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩，很多人都買不到，開始思考怎麼有效使用，甚至回收再戴。對此，衛福部藥管署醫粧組科長葉旭輝表示，每個口罩儘可能維持一次性使用，若真不夠用，可反摺收好、晾乾，最多再用一次，但到過醫院或密閉空間這兩處則務必丟棄。

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中央社報導，口罩的功能主要用於預防人與人之間的飛沫，葉旭輝說，若要抵抗武漢肺炎，必須使用醫療用口罩，包括醫用口罩、外科口罩和醫療用N95口罩，不論製造、輸入都要先向食藥署申請，品質及過濾效果經過驗證後，才能取得醫材許可證。

民眾挑選防疫口罩又怕買到沒效的，最簡單的方法就是檢查包裝上有沒有醫材許可證字號，凡是有的就有效，但他也強調，口罩不是「有戴有保庇」，若沒有確實與臉部密合，帶有細菌或病毒的空氣可能從其他縫隙吸入口鼻，有戴等於沒戴。

因應武漢肺炎引發的口罩荒，噴酒精、水洗口罩等各種重複使用口罩的偏方紛紛出爐，葉旭輝強調，口罩上會吸附細菌，當吸附層的細菌病毒量太多、保存環境太潮濕、噴酒精等，都可能影響過濾效果或破壞材質，建議每個口罩盡可能維持一次性使用。

若口罩真的不夠用，葉旭輝建議，民眾如果只是外出逛街，僅使用一次的口罩可反摺收好、晾乾，最多再使用一次為佳，但若是到醫院或密閉空間，務必丟棄別再使用。

(中時電子報)